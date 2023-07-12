زراعة 1400 شجرة زينة جديدة بحي الكوثر في سوهاج

بدأت وحدة المحلية لحي الكوثر، برئاسة علي لطفي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال زراعة الأشجار في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في المحافظة، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة في المنطقة.

زراعة 1400 شجرة جديدة

وأوضحت المحافظة أنه جرت زراعة 1400 شجرة جديدة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك 300 شجرة رمان في حديقة الحي و1100 شجرة في الشوارع الرئيسية للحي.

أعمال التشجير في مختلف الطرق

وتتابع الوحدة المحلية لحي الكوثر أعمال التشجير في مختلف الطرق والشوارع العامة والميادين بالحي، تنفيذاً لخطة شاملة لزراعة المزيد من الأشجار في الأشهر القادمة.

ومبادرة 100 مليون شجرة هي مبادرة قومية تستهدف زراعة مائة مليون شجرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية خلال السنوات الأربع القادمة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البيئة الطبيعية وتحسين نوعية الهواء والتربة والمياه والمناظر الطبيعية في مصر، وكذلك تشجيع المواطنين على الاهتمام بالبيئة والتحول نحو أساليب حياة أكثر استدامة.

زراعة الأشجار وتحسين البيئة

وتعد وحدة المحلية لحي الكوثر في سوهاج واحدة من هذه الجهات التي تعمل بجد على تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.