محافظ سوهاج يفتتح مبنى كلية صيدلة بالمقر الجديد بتكلفة 70 مليون جنيه

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج مبنى كلية الصيدلة بالحرم الجامعي الجديد، وقال إن افتتاح هذا المبنى الذي بلغت تكلفته 70 مليون جنيه هو ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها للتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة الجديدة، لاستيعاب الزيادة العددية وإتاحة فرص تعليمية متعددة لطلاب المحافظة والمحافظات المجاورة.

تحديث الجامعات المصرية

وأضاف أن ذلك لتنفيذ خطة الدولة في التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية، بجامعة سوهاج، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تحرص على دعم التعليم الجامعي وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على أكمل وجه.

استكمال مبنى كلية صيدلة

وأضاف أن المبنى تم تصميمه على أحدث الأكواد التي تلبي احتياجات الجيل الرابع للجامعات، من خلال رقمنة الجامعات ورؤية مصر 2030، حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، حيث أنها تكمل المنظومة الطبية بالدولة جنبا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية والعامة.

مبنى كلية الصيدلة بسوهاج

وأوضح أن المبنى تبلغ مساحته 4000 متر مسطح ويتكون من بدروم، دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، وتحتوي على 3 مدرجات يسع كلا منها 350 طالب وطالبة، كما يحتوي على 23 معملا، وصالتي امتحانات.