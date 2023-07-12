السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الهيروين بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ى. ع. ا» عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز أخميم.

قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجها على عملائه

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين.

القبض على المتهم بحوزته عدد من تذاكر الهيروين

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وجرى القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.