ستولتنبرج: الناتو تحالف إقليمي وأكثر اتحادا من أي وقت مضى

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج بالقرارات الرئيسية التي اتخذها قادة «الناتو» بختام القمة في فيلنيوس، لتكييف الحلف في المستقبل، حيث اتفق الحلفاء على الخطط الدفاعية الأكثر شمولية وقوة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، وعززوا التزامهم بالاستثمارات الدفاعية ووافقوا على تقريب أوكرانيا من الناتو، وعمقوا الشراكات حول العالم.

حزمة جديدة للمساعدة في انتقال أوكرانيا من الحقبة السوفيتية إلى معايير الناتو

وترأس ستولتنبرج الاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا اليوم الأربعاء، حيث انضم إلى الحلفاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو أنه من الآن فصاعدا سيجتمع الناتو وأوكرانيا في المجلس «لمناقشة واتخاذ قرار على قدم المساواة»، معربا عن ترحيبه بموافقة الحلفاء على حزمة جديدة متعددة السنوات للمساعدة في انتقال أوكرانيا من الحقبة السوفيتية إلى معدات ومعايير الناتو، وجعل قواتهم قابلة للعمل بشكل كامل مع الناتو.

ستولتنبرج يرحب بالإعلانات الجديدة عن الدعم من العديد من الحلفاء

كما رحب الأمين العام لحلف الناتو بالإعلانات الجديدة عن الدعم من العديد من الحلفاء، حيث أكد الحلفاء أيضا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو، ووافقوا على إلغاء شرط خطة عمل العضوية.

وقال ستولتنبرج: «سيغير هذا مسار عضوية أوكرانيا من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة، سنصدر دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء على تلبية الشروط»، مضيفا أن كييف الآن أقرب إلى الناتو من أي وقت مضى.

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن الحلفاء يجب أن يضمنوا أنه عند انتهاء هذه الأزمة ستكون هناك ترتيبات موثوقة لأمن أوكرانيا، مرحبا بالتزام العديد من الحلفاء بتقديم مساعدة أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا.

الأمين العام لحلف الناتو: نواجه تحديات عالمية

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، ترأس «ستولتنبرج» اجتماعا للحلفاء مع زعماء أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.

وقال إن «الناتو تحالف إقليمي، لكننا نواجه تحديات عالمية»، مشيرا إلى أن قوة بكين العالمية وأزمة موسكو ضد أوكرانيا تتطلب تنسيقا أوثق بين الناتو والاتحاد الأوروبي وشركاء المحيطين الهندي والهادئ ، وأنهم سيعملون بشكل أوثق معا ، ويقفون بقوة من أجل النظام الدولي القائم على القواعد.

واختتم ستولتنبرج كلمته، بالقول: «الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى، وأوجه الشكر للرئيس نوسودا والحكومة الليتوانية وشعب فيلنيوس على استضافة هذه القمة التاريخية، ستنعقد القمة القادمة لحلف الناتو في واشنطن العاصمة في عام 2024 ، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على تأسيس الحلف».