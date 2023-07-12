وظائف جديدة في جامعة عين شمس.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فرص عمل جديدة لأطباء الأسنان بجامعة عين شمس، موضحة عبر بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوعين فقط، وفقل لعدة شروط، نستعرضها في هذا التقرير.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة لوظائف جامعة عين شمس

-أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

- حاصل على تقدير جيد جدا على الاقل من دفعة 2017 ودفعة 2018.

-أمضى السنة التدريبية (سنة الامتياز).

- أن يكون مصري الجنسية.

-ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق ولم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو مازال يعمل بها واستقال منها.

-على موظفي الحكومة والقطاع العام التقدم بطلباتهم مرفقا بها موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان.

-موقف من التجنيد.

طريقة التقديم

وحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية تقدم الطلبات شخصيا باسم الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الاسنان بجامعة عين شمس.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم على الوظائف من اليوم 12 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2023.