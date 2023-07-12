سكرتير عام البحيرة يبحث استكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعا بشأن استكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور فى اتجاه الزاوية بطول 2 كيلو بداية من جراج الصرف الزراعي حتى محور المحمودية الذي سبق وأن تم أعمال تطويره بطول 2.3 كيلو على مرحلتين بداية من محور الليثي وحتى جراج الصرف الزراعي لتحديد نقاط الربط على محور المحمودية وموقف مرافق المشروع.

اهتمام الدولة بالطرق

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق الحيوية والإستراتيجية على مستوى الجمهورية، التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع أهمية المشروع لكونه من المشروعات الحيوية التي ستعمل على ربط مدينة دمنهور بمحور المحمودية مما يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية والصالح العام للمواطنين

محور المحمودية مشروع هام

يذكر أن مشروع محور المحمودية من المشروعات الهامة التى ستحقق العديد من الإنجازات، كما ستسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور،

يأتي ذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية وتحقيق الرواج الاقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.