السجن المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه باختطاف طفل في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، حكما يتضمن معاقبة المتهم «م. ع. س»، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه باختطاف الطفل «م. ع» بدائرة مركز أخميم.

اختطاف الطفل المجني عليه كرها عنه

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد باختطاف الطفل المجني عليه كرها عنه عن طريق استدراجه إلى أحد الأماكن بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واختطاف المجني عليه وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.