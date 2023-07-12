تفاصيل مهرجان «العالم علمين».. عرض أزياء وأنشطة ثقافية ورياضية وفنية

كشف عمرو موسى مراسل قناة cbc، تفاصيل آخر الاستعدادات لمهرجان العلمين، موضحًا: «غدا ينطلق مهرجان العالم علمين الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط والذي يستهدف استقبال نحو مليون زائر من العالم والوطن العربي»، وأشار إلى أن المهرجان يستهدف الترويج لمدينة العلمين الجديدة كمدينة سكنية وسياحية وجذب رؤوس الاستثمارات، وسيحقق الهدف المرجو منه، ومن المقرر أن ينتهي في 26 أغسطس المقبل.

عرض أزياء لـ10 دور عالمية في المهرجان

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، أنّ هذا المهرجان يضم عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة، ما بين الثقافية والترفيهية والفنية والرياضية، وعرض أزياء لـ10 دور عالمية.

وتابع مراسل قناة cbc، أن هذا المهرجان يعيد ويساعد على جذب السياحة لهذه المدينة، التي كانت منذ سنوات قليلة مليئة بالألغام بواقع 21 مليون لغم، إلى أن أتى الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أكتوبر من عام 2016 وأطلق إشارة البدء لهذه المدينة التي تعد من مدن الجيل الرابع.

4 ملايين زائر

ولفت إلى أن هذه المدينة تضم حتى الآن 3 فنادق على أعلى مستوى بالإضافة إلى دار أوبرا وبحيرة صناعية وممشى سياحي بطول 2 كم للزائرين مجانا.

وأكد أن العلمين الجديدة تستوعب 4 ملايين زائر واستعدت بشكل جيد لهذا الأمر عن طريق إنشاء المباني والوحدات السكنية والجامعات والمصانع وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تجذب السكان.