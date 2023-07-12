مراسلة «الحياة اليوم»: دور إعلامي مميز للشركة المتحدة في مهرجان العلمين

قالت آية القاضي، مراسلة برنامج «الحياة اليوم»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة 2023 سينطلق خلال ساعات، وهو المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يجتمع لأول مرة نجوم الفن والرياضة.

«القاضي»: الشركة المتحدة تقم جودة فنية لزوار المهرجان

وأضافت «القاضي»، خلال تغطيتها الإعلامية لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هناك دورا كبيرا لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال تغطية واسعة للحدث، وتقديم أفضل جودة فنية للزوار، سواء الأجانب أو المصريين.

عدد زوار مهرجان العلمين الجديدة

وتابعت مراسلة برنامج «الحياة اليوم»، قائلة: «توافدت أعداد كبيرة من الزوار لحضور المهرجان، ومن المتوقع وصولهم إلى أكثر من مليون زائر خلال الفعاليات»، مشيرةً إلى أنَّ مدينة العلمين الجديدة على أتم استعداد لهذا الحدث البارز، خاصة بعد وضع اللمسات الأخيرة، ما زادها جمالاً على جمالها.