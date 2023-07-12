اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. العالم علمين كرنفال عالمي للترفيه والرياضة والفن والإبداع 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- «السيسى» يهنئ رؤساء أمريكا و«القُمر» ومنغوليا بذكرى الاستقلال

- «مدبولى»: تطوير القاهرة التاريخية يحافظ على تراثها

- العالم علمين كرنفال عالمى للترفيه والرياضة والفن والإبداع

- الشركة المتحدة تعمل بكامل طاقتها وكوادرها على تنظيم مهرجان يليق باسم مصر.. وتدرس إقامة عدد من فعاليات المهرجان بالقاهرة والمحافظات

- «عاشور»: مخطط التطوير يدعم حركة السياحة ويخلق شبكة محاور خضراء لإحياء المناطق التراثية

- عمرو الفقى: رسالتنا للعالم: «تعالوا زوروا مصر بلد الحضارة والثقافة».. ووزير الرياضة: المهرجان إرساء لقواعد الجمهورية الجديدة

- تامر حسنى يفتتح أولى الحفلات.. وعمر خيرت و«إليسا» معاً لأول مرة.. والرابر العالمى «RUSS» يقدم حفلاً.. و500 مشترك فى مسابقة الثلاثى الحديث

- رئيس «الجهاز»: مدينة الأحلام تفتح ذراعيها لكل المصريين.. واستثماراتها 185 مليار جنيه

- القمة 126 «الديربى الهادئ»

- «بطولة خاصة» بين الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة والهجوم سلاح مشترك

- الخبرة تحرس عرين «الأحمر» .. ومرمى «الأبيض» أولى قمة

- القطاع الخاص بطل «الطروحات»

- مستثمرون: الطرح يسهم فى تجاوز أزمة السيولة الدولارية.. و«الرخصة الذهبية» جاذبة للاستثمار

- «مؤسسة التمويل»: اختيارنا مستشاراً للحكومة يدعم التعافى الاقتصادى.. وخبراء: تخارج الدولة تدريجياً يمنح الشركات فرصة المنافسة ويعزز السوق والبورصة

الصفحة الثانية

- أمين عام «الناتو»: قرارات القمة بداية فصل جديد فى علاقتنا بأوكرانيا

- مجموعة السبع تتعهد بدعم عسكرى طويل الأمد لـ«كييف».. و«زيلينسكى»: لن نحتاج خطة للانضمام إلى «الناتو».. و«بايدن»: مستقبل أوكرانيا مع حلف الناتو

- الانتهاء من أول حفار «صُنع فى مصر» بـ6.5 مليون دولار

- البنك الأوروبى يدعم القطاع الخاص فى مصر بـ532 مليون دولار

- وزير البترول: خطوة على طريق التصنيع المحلى لتغطية احتياجات صناعة البترول والغاز

- «المشاط»: شراكتنا مع البنك تعزّز جهود التنمية والمشروعات الصغيرة

- «المالية»: صرف 7.5 مليار جنيه لـ750 شركة

- «الرعاية الصحية»: نمتلك منشآت وكوادر تؤهلنا لتقديم خدمات عالية الجودة

- «السبكى»: «التأمين الشامل» أتاح فرصاً ذهبية للشراكة بين القطاعين «العام والخاص»

- تعاون «مصرى - قطرى» فى الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية

- «القصير»: لدينا فرص كبيرة للاستثمار فى تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية ومنتجات الألبان

- رئيس «الهيئة الهندسية»: نواكب التطورات لخدمة الوطن

الصفحة الثالثة

- العالم علمين كرنفال عالمى للترفيه والرياضة والفن والإبداع

- انطلاق المهرجان اليوم برعاية «المتحدة» والمدينة الجديدة تفتح أبوابها لمليون زائر

- خطط مستمرة للترويج السياحى وتعزيز الاستثمار فى الأنشطة الثقافية والترفيهية

- فعاليات استثنائية لأول مرة تحت عنوان «العالم علمين»

- تامر حسنى يفتتح أولى الحفلات.. وعمر خيرت و«إليسا» معاً لأول مرة

- عمرو الفقى: أنغام وراغب علامة من أبرز نجوم المهرجان.. ورسالتنا للعالم: «تعالوا زوروا مصر»

- الرابر العالمى «RUSS» يقدم حفلاً.. واتفاق مع وزيرة الثقافة لإقامة مسرح على الشاطئ

- الشركة المتحدة تعمل بكامل طاقتها وكوادرها على تنظيم مهرجان يليق باسم مصر

- ندرس إقامة عدد من فعاليات المهرجان فى «القاهرة» ومختلف المحافظات

الصفحة الرابعة

- 500 مشترك فى مسابقة الثلاثى الحديث.. والجهة المنظمة: أغلب المشتركين مصريون وعدد من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والأردن

- رئيس «Stamina»: المسابقة خطوة أولى للوصول لثانية تحمل اسم «أيرون مان» ستقام فى سهل حشيش خلال نوفمبر المقبل

- فنانون: يُسهم فى تنشيط السياحة.. والجمهور سيقضى إجازة مميزة

- إلهام شاهين: الفكرة مميزة كونها تقع بمنطقة جغرافية شديدة التميز والجمال وتمتاز بطقس وأجواء ليست موجودة فى أى بلد

- صلاح عبدالله: أبرز ما يميز المهرجان قدرته على تنشيط السياحة والترويج للمدينة خصوصاً أنه يستهدف مليون زائر طوال فترة الانعقاد

- نقاد: المهرجان ولادة لعالم ترفيهى ملىء بالأحداث الفنية والرياضية

- «الشناوى»: الحفلات المعلن عنها مطمئنة ومبشرة.. و«السماحى»: إقامة المهرجان تعكس استقرار وأمان الدولة.. و«سعدالدين»: يبعث برسالة للعالم بأن مصر بلد السلام

الصفحة الخامسة

- وزير الرياضة ونجوم الكرة عن المهرجان: إرساء قواعد الجمهورية الجديدة

- أشرف صبحى: نعيش زمن البطولات على كل المستويات.. ومحمد فضل: الفكرة تسويق حقيقى للسياحة والثقافة المصرية.. وسيد معوض: فخور بالمشاركة

- فعاليات رياضية غير مسبوقة داخل المدينة.. مباراة شاطئية تضم النجوم وتحديات أولمبية

- خبراء سياحة: المهرجان سينقل صورة إيجابية عن مصر للعالم.. ويلفت النظر لمقاصدها السياحية

- «هزاع»: المدينة وجهة للسياح من الدول العربية.. ونسب إشغال الفنادق ستصل إلى 100%.. و«كارم»: «مهرجان الشاطئ» حدث عالمى على أرض مصرية وسينشط القطاع

- رئيس «الجهاز»: «مدينة الأحلام» تفتح ذراعيها لكل المصريين.. واستثماراتها 185 مليار جنيه

- تنفيذ 11 كوبرى أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية

الصفحة السادسة

- القطاع الخاص بطل «الطروحات»

- الحكومة تستعد لطرح 50 شركة جديدة أمام مجتمع الأعمال وتقدم حوافز وتيسيرات جاذبة للاستثمار

- خبراء: البرنامج ضرورة لخروج الاقتصاد من التحديات العالمية

- «عيد»: أثره إيجابى على سوق المال فى زيادة السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال.. و«عطا»: يسهم بشكل كبير فى زيادة فئات المستثمرين ودعم الاستثمار

- «رمسيس»: برنامج الطروحات يضيف متعاملين جدداً ويساعد على اتساع السوق.. وسيدخل استثمارات أجنبية فى مجال حيوى مثل أسواق المال والبورصة

- «وثيقة ملكية الدولة».. بوابة تنشيط الاقتصاد الحر والشراكة مع القطاع الخاص

- «شعيب»: التخارج التدريجى للدولة يتيح فرصة للشركات بالمنافسة.. و«البنا»: يجب أن يكون دور الحكومة تقليدياً بوظائف الدفاع والأمن والعدالة

- منجى بدر: الطرح يخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين فى سوق المال.. ويعزز الشفافية وتضاعف السيولة الدولارية

- عضو الجمعية المصرية: 100 مليار جنيه مكاسب الدولة ويعزز مكانتها أمام صندوق النقد والمستثمرين

- أتوقع انتعاش حركة التداول فى البورصة.. ومؤشر «EGX30» سيقفز إلى مستوى 20000 نقطة

الصفحة السابعة

- اختيار «التمويل الدولية» مستشاراً للحكومة يجذب الاستثمارات ويدعم التعافى الاقتصادى

- «ديوب»: اختيارنا مستشارا للحكومة يكشف الإمكانات الحقيقية للقطاع الخاص فى بناء اقتصاد قوى ومستدام

- «سلام»: يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة

- مستثمرون: الطرح يسهم فى الخروج من أزمة السيولة الدولارية

- «طلبة»: «الرخصة الذهبية» ساعدت فى جذب الاستثمارات.. و«البهى»: توجيه حصيلة الطرح لدعم الصادرات

- مصطفى سالم: «الطروحات» يعزز وضع المالية العامة ويضيق الفجوة التمويلية.. وتأثيره إيجابى على جذب سيولة كبيرة للبورصة

- وكيل «موازنة النواب»: البرنامج يحل أزمة النقد الأجنبى ويدعم القطاع الخاص

- الاستثمارات الجديدة سترسخ استقرار سوق الصرف.. وتجذب رؤوس الأموال

- مجدى بدوى: مشروع «حياة كريمة» يخدم ملايين العمال ويعتبر أولوية على جدول أعمال الحكومة

- نائب رئيس اتحاد العمال: لا مساس بالعمال.. والقطاع الخاص أصبح مطمئناً للوضع الاقتصادى

- رفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع سياسة الدولة فى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال

الصفحة الثامنة

- القمة 126 الهادئة.. الأهلى يستضيف الزمالك بشعار البطل.. القوة الهجومية سلاح مشترك.. السويسرى يراهن على «الصلابة».. والكولومبى يسعى لإلحاق الهزيمة الأولى بغريمه

- «شيكولاتة بالخلطة» «كولر» يبحث عن التفوق «الثالث» وفلسفة «أوسوريو» على المحك

- خطة محكمة استاد القاهرة على أهبة الاستعداد للقاء وسداسية «الأحمر» الفوز الأكبر بالدورى

- مهمة الأستاذ والتلميذ عرين الأحمر تحت سيطرة الحارس الخبرة بحثاً عن أرقام جديدة.. ومرمى الأبيض فى اختبار سنة أولى قمة