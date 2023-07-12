متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. تبدأ غدا وتستمر لعدة أيام

موجة من الطقس الحار تشهدها كافة الأنحاء بدءا من غد الخميس، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق الجمهورية، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن؛ متى تنتهي موجة الحر في مصر؟ ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة.

متى تنتهي موجة الحر في مصر؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في توضيحها حول تساؤل متى تنتهي موجة الحر في مصر، إن موجة الطقس الحارة التي تبدأ غدا الخميس تؤثر على كافة الأنحاء المختلفة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت غانم في حديثها لـ«الوطن»، أن موجة الطقس شديد الحرارة، التي ستبدأ غدا، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى ذلك التوقيت، لتبدأ درجات الحرارة بعد تلك المدة في الانخفاض التدريجي، كما يجب متابعة أخبار حالة الطقس باستمرار لمعرفة تطورات حالة الطقس.

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.