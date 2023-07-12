لقائدي الموتوسيكلات.. مخالفات مرورية تعرضك للغرامة تعرف عليها

يرتكب العديد من قائدي الدراجات البخارية أخطاء ومخالفات لا مثيل لها، منهم من يقوم بالسير عكس الاتجاه، والآخر من يقود مخالفا لعدم ارتداء خوذة الأمان، ويضعون أنفسهم تحت طائلة العقوبات المرورية على هذه المخالفات، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية مخالفة عدم ارتداء خوذة الأمان التي تعرضك للحبس والغرامة.

مخالفة عدم ارتداء خوذة الأمان

وحول عقوبة مخالفات قائدي الدراجة النارية، يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن قانون المرور ينص على أن قائد الدراجة البخارية النارية يقوم بارتداء خوذة الأمان قبل التحرك، وكذلك المرافق له على الدراجة النارية، وفي حالة عدم قيام قائدي أو المرافق بعدم ارتداء خوذة الأمان يعاقب بالغرامة المالية بحد أدنى 200 وحد أقصى 400، بحسب ما ورد بالمادة 74 مكرر من قانون المرور، التي نصت مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه والدراجة النارية ينطبق عليها قانون العقوبات بنفس البنود التي تنطبق على المركبات.

تعليمات لقائدي الدراجة النارية أثناء السير

وأوضح الخبير المروي، في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على قائد الدراجة النارية أن يلتزم بالحارة اليمين أثناء السير مع التزام بالإشارة الضوئية وعدم تجاوز خطوط عبور المشاة، وتلاحظ في الآونة الأخيرة قيام الدراجة البخارية وخاصة الدليفري بالسير عكس الاتجاه حيث تم تغليط العقوبة بغرامة مالية رادعة.