«إكسترا نيوز» ترصد أبرز الاستعدادات الرياضية لمهرجان العلمين الجديدة

قالت ميرنا عادل، مراسلة فضائية إكسترا نيوز، إن الجميع بمهرجان العلمين الجديدة 2023 متحمسون لمتابعة وحضور «تحدي الجيل الذهبي» على الشاطئ، وسط استعدادات قصوى لاستقبال هذه الفعاليات، وستبدأ مباريات التحدي يوم الجمعة المقبل.

عادل: مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «عادل»، خلال تغطية عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز» بعنوان «العالم علمين»: «متواجدون حصريا بالمكان الذي ستعقد فيه كل البطولات الشاطئية بـ مهرجان العلمين الجديدة.. وهي مباريات رياضة التيك بول التي تبدأ غدا الخميس.. والاستعدادات تتضمن المدرجات أحدها يسع أكثر من 2000 شخص».

جارِ العمل على تجهيز جميع الملاعب

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، بأنه جار توفير كافة تجهيزات للمكان الذي ستقام فيه المباراة، مثل أرضية الملعب بـمهرجان العلمين والشاشات التي من المرتقب أن تعرض نتائج المباراة والأجواء وكافة التفاصيل الأخرى للفرق من تأمين بوابات الدخول والخروج ومراعاة حدوث التدافع.