ملتقى الفكر الإسلامي في السويس يؤكد فضائل العشر الأواخر من رمضان

أقامت مديرية أوقاف السويس، بمسجد الجامع الكبير بالسلام 1 إدارة أوقاف فيصل، ملتقى الفكر الإسلامي رمضان 1444 هـ، الذي تحدث عن فوائد العشر الأواخر من رمضان.

وحاضر في الملتقى الدكتور السعدني شويتة، مدير منطقة السويس الأزهرية، والشيخ محمد أمين سعيد، وكان الحديث في الملتقى تحت عنوان «فضائل العشر»، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية كريمة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

فضل العشر الأواخر

أعلنت مديرية أوقاف السويس، أن الملتقى وعدد من اللقاءات الأخرى، قدمت توعية بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتحدث الدكتور محمود السعيد إمام وخطيب ومدرس الجامع الكبير علي بن أبي طالب بالسلام، عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقال إنها مليئة بالنفحات الربانية والعطايا الإلهية.

ليلة خير من ألف شهر

وتابع محمود السعيد، أن تلك العشر كذلك بها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، التي قال فيها سبحانه وتعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)»