ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات بالدقهلية خلال شهر رمضان بالمنصورة

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية عن إعداد الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1444هـ /2023م، «ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات بالدقهلية» والذي يعقد يوميًّا عقب صلاة الظهر بمسجد النصر بمدينة المنصورة، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك واهتمامها بدور المرأة في المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير.

جدول يومي للوعظات خلال شهر رمضان

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيان لها، أنه تم وضع جدول يومي للواعظات في الملتقى الفكري الرمضاني خلال شهر رمضان 2023 بالمنصورة، ويشمل العديد من الموضوعات التي تهم المرأة خصوصا في شهر رمضان، بينها صلة الرحم، قيام الليل، فريضة الزكاة، عناية القرآن الكرمي بالقيم الأخلاقية، الصبر وجزاء الصابرين، والإسلام دين الرحمة، الحياء خير كله، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تحاضر بها الواعظات.

المحاضرين في ملتقى الواعظات بالمنصورة

ويحاضر في الملتقي نخبة من الواعظات منهم: فاطمة موسي عنتر، عزة عبد المنعم المصري، ولاء مصطفي بكر، فاطمة موسي عنتر، سماح أحمد عبد الله، أحمد محمد أبو رضوان، ولاء محمد البطة، دينا إبراهيم أبو الخير، هبة محمد النبراوي، أميرة جوهر الشربيني، نهي المتولي مصطفي، رشا شعبان الشاعر، سامية صادق إبراهيم.