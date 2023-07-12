«الحياة اليوم» يشيد بتنظيم مهرجان العلمين ويشكر العاملين بالشركة المتحدة

وجه الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به من مجهود شاق في تنظيم مهرجان العلمين، موضحا أن المهرجان جزء مهم وأصيل مما قامت به الدولة المصرية من بناء وإعداد المدينة، ثم إتاحة الفرصة للمستثمرين بها، «نقدم التحية للشركة المتحدة التي ترعى مهرجان العلمين»، وذلك خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم».

الشركات التابعة للشركة المتحدة

كما بادر الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، بتحية الشركة المتحدة على تجهيزات مهرجان العلمين، قائلا: «تحية لكل الشركات التابعة للشركة المتحدة على العمل الميداني اللي بيحصل ده، مجهود مئات بل ممكن يصل إلى آلاف من البشر شغالين على الأرض في العلمين».

عالم الترفيه

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.