كيف يعزز مهرجان العلمين النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات؟.. خبير يوضح

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين، الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يشهد استقبال مليون زائر من الخارج لمتابعة فاعليات المهرجان على مدار المدة المخصصة له، التي تتجاوز أكثر من شهر ونصف.

الفوائد التي تتمثل في مهرجان العلمين

فوائد عديدة تتمثل في مهرجان العلمين الجديدة من أبرزها أنه يزيد من الفرص الاستثمارية التي تساعد بشكل كبير للغاية على النمو الاقتصادي، نظرا لكثرة الاستثمارات التي قد تشهدها مدينة العلمين الجديدة، بعد انطلاق تلك المهرجان الذي يأتي إليه الزوار من مختلف دول العالم: «مهرجان العلمين الجديدة مهم جدا ويساعد في زيادة النمو الاقتصادي من خلال الترويج للأماكن السياحية التي تتمتع بها المدينة وترويج للوحدات السياحية مثل الفنادق وغيرها»، بحسب ما ذكره كريم العمدة، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتابع الخبير الاقتصادي أن مهرجان العلمين الجديدة يزيد من فرص توفير العمل للشباب، وذلك نتيجة لكثرة الاستثمارات سواء في العقارات أو الأماكن السياحية أو الأماكن الترفيهية التي من المتوقع أن تشهدها المدينة بعد انطلاق المهرجان، كما أن له أهمية كبرى، إذ يحدث تنشيطا وانتعاشا كبيرين للاقتصاد، كونه يساهم في دخول وتوفير العملة الصعبة في مصر.

أهمية مهرجان العلمين

يعد مهرجان العلمين حدثا ضخما له أهمية كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية أو السياحية أو الرياضية وغيرهم، إذ من المتوقع أن يشهد عرض أزياء هام للمصمم مايكل سينكو، فضلا عن العروض الأخرى، ويشارك 10 من أحسن مصممي الأزياء في الوطن العربي، وستكون عروض الأزياء على البحر مباشرة ويشهد أيضا بطولات دولية ومنافسات على أعلى مستوى في مختلف الرياضات.