حالة الطقس اليوم في مصر.. بداية موجة شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس أول أيام موجة الطقس الحار، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، كما يلي:

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 26

اكتوبر 37 - 24

بنهـا 36 - 25

دمنهور 36 - 25

وادى النطرون 37 - 24

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 36 - 25

الزقازيق 37 - 26

شبين الكوم 36 - 25

طنطا 35 - 24

دمياط 34 - 25

بورسعيد 34 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 34 - 25

رأس سدر 37 - 26

نخل 39 - 21

كاترين 34 - 17

الطور 34 - 25

طابا 36 - 24

شرم الشيخ 40 - 29

الاسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 31 - 23

مطروح 28 - 22

السلوم 33 - 21

سيوة 36 - 20

رأس غارب 40 - 27

الغردقة 41 - 28

سفاجا 40 - 28

مرسى علم 40 - 29

شلاتين 38 - 27

حلايب 35 - 28

أبو رماد 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 25

المنيا 39 - 24

أسيوط 40 - 25

سوهاج 40 - 26

قنا 42 - 27

الأقصر 43 - 28

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 42 - 24

أبوسمبل 42 - 28