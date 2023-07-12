الإجازات المتبقية في عام 2023.. منها 4 أيام متواصلة مدفوعة الأجر

الإجازات الرسمية من الأمور التي ينتظرها المواطنون، خاصةً في فصل الصيف، من أجل استغلالها لقضاء عطلة صيفية، وبالرغم من الحصول على 7 أيام إجازة في عيد الأضحى، إلا أن العديدين يتطلعون لإجازات أخرى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ويهتم المواطنون بمعرفة الإجازات المتبقية في عام 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير عدد أيام الإجازات المتبقية خلال عام 2023، ومن المنتظر أيضا حصول الموظفين العاملين في الدولة على 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر خلال شهر يوليو الجاري، وجاءت الإجازات كالتالي:

الإجازات المتبقية في 2023

وحددت أجندة الحكومة المصرية عدد الإجازات الرسمية خلال عام 2023، ويتبقى منها الآتي:

- إجازة رأس السنة الهجرية: تأتي إجازة رأس السنة الهجرية لتكون يوم الأربعاء 19 يوليو، ولكن تم ترحيلها لتكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة 23 يوليو: وتأتي إجازة 23 يوليو لتكون، يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

وبذلك يحصل الموظفين العاملين في القطاع الخاص على 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر، تبدأ يوم 20 يوليو، وحتى 23 يوليو الجاري.

- إجازة المولد النبوي الشريف: وتأتي إجازة المولد النبوي الشريف لتكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .

- إجازة 6 أكتوبر: وتأتي إجازة 6 أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، وجرت العادة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وافقتها إجازة أسبوعية.