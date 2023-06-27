محافظ الجيزة: إلغاء الإجازات للعاملين بالمرافق والعمل الميداني

انتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد اللواء المحافظ أحمد راشد على تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين

وأعلنت محافظة الجيزة أنه في قطاع التموين تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق، والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة، وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى، وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد

وأوضحت المحافظة في بيان، أنه في قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشؤون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

الكشف عن اللحوم لضمان جودتها

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.

تخصيص 20 معدة نظافة للتعامل مع حالات الطوارئ

وفيما يخص قطاع النظافة قرر المحافظ إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالاضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالاعمال على أكمل وجه دون تأثر لافتا انه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التعامل مع حالات الطوارئ.

تطهير لمطابق الصرف الصحي

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فجرى تشكيل غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل تنتج عن زيادة إستهلاك للمياه.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، بالإضافه إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.