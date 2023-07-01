«بيطري الغربية»: إلغاء الإجازات وتجهيز استراحات للمواطنين داخل المجازر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، عن تمكن مجازر الغربية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وعددها 18 مجزرا ونقطة ذبح، من ذبح 188 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

18 مجزرا ونقطة ذبح

وقال الدكتور حاتم انور مدير الطب البيطري بالغربية، أن عدد أماكن الذبح بالغربية 18 مجزرا ونقطة ذبح بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وأنه يتم فتح أبواب المجازر ونقاط الذبح من السابعة صباحا، خلال أيام عيد الأضحى، وفي اليوم الثالث تم ذبح 188 رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وخرفان وماعز، بواقع 83 أضحية لمواطنين بالمجان، و105 ذبائح لجزارين برسوم.

وأشار لـ«الوطن»، أن جميع المجازر ونقاط الذبح تم تجهيزها قبل أيام عيد الأضحى، بكل الاستعدادات الخاصة بالذبح وإلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ وزيادة عدد العاملين والأطباء البيطريين، إلى جانب تجهيز استراحات داخل المجازر للمواطنين أصحاب الأضاحي وتجهيزها بجميع وسائل الراحة لهم.

الحفاظ على البيئة

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية، أن المحافظة شددت على ضرورة الذبح داخل المجازر ونقاط الذبح، وعدم الذبح في الشوارع، حيث أن الهدف من ذلك الحافظ على البيئة من التلوث والأوبئة الضارة بالصحة العامة، وأن اللجان البيطرية داخل المجازر تعمل على توقيع الكشف الطبي على الحيوان قبل الذبح والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح.