محمود حميدة: غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي كارثة كبرى

قال الفنان محمود حميده، إن غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي كارثة كبرى خلال الفترة الأخيرة، ويؤثر بشكل سلبي على الهوية الوطنية للدولة المصرية وأبنائها، مشيرا إلى أن اللغة العربية تعانى من سخرية وتنمر كبيرين والأمر في حاجة لوقفة حاسمة وصارمة تجاه كل الرؤى التي تنال منها مع تعميق وجودها في التعليم على كل المستويات.

وأكد خلال كلمته فى جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن التوافق على توصيات تدعم اللغة العربية من خلال الحوار الوطني يمثل ضرورة مهمة وكبيرة بما يعمل على إعادة وجودها في كل مراحل التعليم مرة أخرى، خاصة أن من يتعلم باللغة العربية الآن يتعرض لسخرية وتنمر بجانب ما نراه من استعمال لغات أخرى يتم استخدامها في التعليم أو كل التعاملات اليومية للمواطنين.

وأكد أنه أثناء وجوده بالخارج يحرص على الحديث بكل وسائل الإعلام باللغة الغربية رغم أنه يجيد الإنجليزية ولكن يحرص على الحديث باللغة العربية كلغة أم لنا كعرب ومصريين، مشيرا إلى أن التوافق على توصيات داعمة لها ضرورة ملحة.