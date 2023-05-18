رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمود حميدة: غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي كارثة كبرى

كتب:

يسرا البسيوني
02:50 م | الخميس 18 مايو 2023
محمود حميدة

محمود حميدة

قال الفنان محمود حميده، إن غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسي كارثة كبرى خلال الفترة الأخيرة، ويؤثر بشكل سلبي على الهوية الوطنية للدولة المصرية وأبنائها، مشيرا إلى أن اللغة العربية تعانى من سخرية وتنمر كبيرين والأمر في حاجة لوقفة حاسمة وصارمة تجاه كل الرؤى التي تنال منها مع تعميق وجودها في التعليم على كل المستويات.

وأكد خلال كلمته فى جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن التوافق على توصيات تدعم اللغة العربية من خلال الحوار الوطني يمثل ضرورة مهمة وكبيرة بما يعمل على إعادة وجودها في كل مراحل التعليم مرة أخرى، خاصة أن من يتعلم باللغة العربية الآن يتعرض لسخرية وتنمر بجانب ما نراه من استعمال لغات أخرى يتم استخدامها في التعليم أو كل التعاملات اليومية للمواطنين.

وأكد أنه أثناء وجوده بالخارج يحرص على الحديث بكل وسائل الإعلام باللغة الغربية رغم أنه يجيد الإنجليزية ولكن يحرص على الحديث باللغة العربية كلغة أم لنا كعرب ومصريين، مشيرا إلى أن التوافق على توصيات داعمة لها ضرورة ملحة.

اقرأ المزيد:

الفنان محمود حميدة يتقدم بشكوى ضد فيلم هارلي لمحمد رمضان

الفنان محمود حميدة يفتتح معرضين على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما

محمود حميدة وإلهام شاهين في ذهبية نيلية بمهرجان الأقصر

5 معلومات عن محمود حميدة بعد إعلانه رئيسا شرفيا لمهرجان الأقصر للسينما

محمود حميدة يعلن شعار الدورة 12 من مهرجان الأقصر: «السينما هي الخلود»

محمود حميدة وهنا الزاهد يشاركان في احتفالية «قادرون باختلاف» لأول مرة

تكريم محمود حميدة من أبطال وصُناع مسرحية «في حتة تانية» (صور)

محمود حميدة وحسين فهمي والفيشاوي.. أول الحضور في ندوة «نتفيليكس»

محمود حميدة ينضم لأبطال «الملجأ» مع أحمد عز
بقلم يسرا البسيوني