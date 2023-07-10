طرح البرمو الرسمي لفيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «مطرح مطروح»، البرمو الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم، استعدادا لبدء عرضه يوم 19 يوليو الجاري بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح، في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يشارك في بطولة الفيلم، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

يذكر أن موسم الصيف يشهد مشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها فيلم أبو نسب الذي يقدمه الفنان محمد إمام وأيضا فيلم «ع الزيرو»، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان وغيرهم.