الفنان محمود حميدة يتقدم بشكوى ضد فيلم هارلي لمحمد رمضان

تقدم الفنان محمود حميدة، بشكوى ضد فيلم هارلي لمحمد رمضان وبالتحديد ضد منتج العمل؛ لقيامه بخلل في شروط التعاقد معه، والتي على إثرها أصبح ثالث اسم في تتر العمل بعد محمد رمضان ومي عمر.

فيلم هارلي لمحمد رمضان من بطولة مي عمر

وأوضح «حميدة»، في تصريحات لـ«الوطن» أثناء تكريمه في المركز الكاثوليكي، أنه تقدم بشكوى ضد منتج فيلم هارلي لمحمد رمضان، وذلك بسبب إخلاله بالاتفاق الذي كان بينهم، مؤكدا أن الفنان محمد رمضان على علم بذلك.

وأشار إلى أن فيلم هارلي لمحمد رمضان، الذي تقوم ببطولته مي عمر، لم يكن لها أي دخل في المشكلة، لكونها قامت بالاتصال به هي وزوجها المخرج محمد سامي.

فيلم هارلي لمحمد رمضان يعرض حاليا في دور العرض

ويشارك الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.