«القاهرة الإخبارية»: مناوشات جوية بين طائرات روسية و مقاتلات أمريكية فوق سماء سوريا

علّق خليل هملو مراسل «القاهرة الإخبارية»، على حدوث مناوشات جوية بين طائرات روسية ومقاتلات أمريكية فوق سماء سوريا، موضحًا أن هناك تصادما كبيرا في الجو وعلى الأرض بين القوات الأمريكية والروسية، خاصة في مناطق شمال وشمال شرق سوريا.

وأضاف «هملو» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «خلال الشهر الماضي، كان هناك أكثر من 300 حالة تصادم بين القوتين، نتحدث عن التصادمات الجوية، ودخول مناطق السيطرة بين الجانبين، ولكن تم الإعلان يوم أمس عن أن طائرات أمريكية مسيرة دخلت في مناطق تحت سيطرة قوات الحكومة السورية والقوات الروسية، فألقت القوات الروسية بلالين هوائية لتحييد هذه الطائرات».

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «في فبراير 2020 تصادمت العربات العسكرية ونجم عن هذا الحادث العديد من الإصابات، والآن، تعمل القوات الأمريكية على منع القوات الروسية بشكل تام من الوُجود في مناطق شمال شرق سوريا، ومنذ بداية العام الحالي جهزت قوات عربية في شمال شرق سوريا لمنع التمدد الإيراني والقوات الحكومية السورية من الوصول إلى شمال شرق الفرات».