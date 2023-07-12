إصابة شخصين في تصادم موتوسيكل على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية، واشتباه بنزيف داخلي، أحدهما بحالة خطيرة نتيجة حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «طنطا كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل مول طنطا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بتصادم موتوسيكل

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بمدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة شخصان بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بطريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل مول طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كلا من «محمود. ع. ب» ويبلغ من العمر 33 عاماً، مقيم بمدينة حوش عيسى محافظة البحيرة، ويعاني من كسر بالكتف الأيمن، كدمات وسحجات بجميع أجزاء الجسم، و إصابة مسن يدعى «محمد. ع. م» ويبلغ من العمر 63 عاما، مقيم بعزبة العمارة مركز طنطا، يعاني من اشتباه نزيف في المخ والأنف، بعدما صدمه الأول حال قياداته دراجة نارية «موتوسيكل» علي طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل مول طنطا.

رفع أثار الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ورفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.