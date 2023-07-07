إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وميكروباص بالشرقية

أصيب شخصان في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ميكروباص، أمام قرية ميت ربيعة طريق بلبيس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم العلاج اللازم لهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبالها عدد شخصين مصابين جراء تصادم موتوسيكل مع سيارة ميكروباص.

قوة أمنية في موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وجرى جمع التحريات حول الواقعة.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها.

رفع آثار الحادث

جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

في سياق متصل عثر الأهالي في قرية ميت أبو علي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية على جثة شاب مجهولة الهوية وجرى انتشالها ونقلها لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لحين الانتهاء من كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسبابها وكشف هوية الجثة.