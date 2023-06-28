مصرع شخص صدمته دراجة نارية في الغربية

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن صدمه تروسيكل أثناء سيره رفقة زوجته، بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم بمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بحادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة مسن في العقد السادس من العمر، بإصابات خطيرة ومتفرقة بعد أن صدمه تروسيكل بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص يدعى «ماهر. م. ال»، ويبلغ من العمر 55 عاما، ومقيم بمركز ومدينة بسيون، بعد أن صدمه تروسيكل أثناء سيره في الطريق العام بالقرب من قرية محلة مرحوم، برفقة زوجته.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.