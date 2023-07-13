جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع «الدور الثاني» لصفي النقل بالثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- الاثنين 24 يوليو 2023: مادتي التربية الدينية، والتربية المهنية «تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات».

- الثلاثاء 25 يوليو 2023: التربية الوطنية، وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فقد تم وضع عدد من الملاحظات خاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ الدور الثاني، وهي كالتالي:

- تُجري الامتحانات في لجان مؤمنة ومراعاة تطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات.

- الطلاب المتخلفين عن حضور امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 يتم امتحانهم بذات الجدول أعلاه فترة مسائية بعد انتهاء زمن الفترة الصباحية بنصف ساعة.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي اليوم الخميس 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان