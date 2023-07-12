تنسيق التمريض 2023 محافظة البحر الأحمر.. الغردقة أعلى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء تنسيق التمريض 2023 بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2023 /2024 بمدارس مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، وجاءت مدرسة التمريض بالغردقة الأعلى مجموع في درجات القبول 265 درجة.

تنسيق التمريض 2023 محافظة البحر الأحمر

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر في بيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في مدارس التمريض بمدن البحر الأحمر ودرجات التنسيق كالتالي؛

الغردقة 265 درجة

رأس غارب 260 درجة

سفاجا 260 درجة

القصير 260 درجة

مرسى علم 250 درجة

شلاتين 230 درجة

مدارس تمريض محافظة البحر الأحمر

كشف دكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتواجد 6 مدارس تمريض في محافظة البحر الأحمر بواقع مدرسة في كل مدينة بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا. والقصير ومرسى علم والشلاتين.

شروط الالتحاق بمدارس تمريض البحر الأحمر

لافتا إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض 4 سنوات وسنة تدريب بمستشفى حكومي ولا يجوز النقل داخل مدن المحافظة أو لمحافظة أخرى لأخرى بعد إعلان قبول الطالب وأهم شروط القبول أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المدينة التي بها المدرسة

لا يقل سن المتقدم عن 15عاما، وأن تكون الطالبة غير متزوجة أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

اجتياز المقابلة شخصية و الاختبارات الطبية والقدرات و الاختبار النفسي و كشف الهيئة. لقياس مدى القدرات الطلاب المتقدمين وذلك بعد اجتياز درجات القبول المسموح بها في التنسيق.