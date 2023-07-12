تنسيق التمريض 2023 محافظة البحر الأحمر.. الغردقة أعلى
كتب:
شاذلى عبدالراضي
11:09 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء تنسيق التمريض 2023 بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2023 /2024 بمدارس مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، وجاءت مدرسة التمريض بالغردقة الأعلى مجموع في درجات القبول 265 درجة.
تنسيق التمريض 2023 محافظة البحر الأحمر
وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر في بيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في مدارس التمريض بمدن البحر الأحمر ودرجات التنسيق كالتالي؛
الغردقة 265 درجة
رأس غارب 260 درجة
سفاجا 260 درجة
القصير 260 درجة
مرسى علم 250 درجة
شلاتين 230 درجة
مدارس تمريض محافظة البحر الأحمر
كشف دكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتواجد 6 مدارس تمريض في محافظة البحر الأحمر بواقع مدرسة في كل مدينة بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا. والقصير ومرسى علم والشلاتين.
شروط الالتحاق بمدارس تمريض البحر الأحمر
لافتا إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض 4 سنوات وسنة تدريب بمستشفى حكومي ولا يجوز النقل داخل مدن المحافظة أو لمحافظة أخرى لأخرى بعد إعلان قبول الطالب وأهم شروط القبول أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المدينة التي بها المدرسة
لا يقل سن المتقدم عن 15عاما، وأن تكون الطالبة غير متزوجة أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.
اجتياز المقابلة شخصية و الاختبارات الطبية والقدرات و الاختبار النفسي و كشف الهيئة. لقياس مدى القدرات الطلاب المتقدمين وذلك بعد اجتياز درجات القبول المسموح بها في التنسيق.