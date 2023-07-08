«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مدرسة تمريض المستشفى التعليمي بسوهاج

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2023 عن معلومات عن مدرسة تمريض المستشفى التعليمي «اليوم الواحد» بمحافظة سوهاج، والتي تقبل الناجحين بمجموع يبدأ من 230 درجة حد أدنى، مع قبول المجموع الأعلى.

وتقبل مدرسة تمريض المستشفى التعليمي من 25 حتى 30 طالبا لهذا العام، وتعتمد دراستهم على التدريب العملي بالمستشفى، ثم يتم توزيعهم عقب التخرج للعمل بالمستشفيات التعليمية.

وتنشر «الوطن» معلومات عن مدرسة تمريض المستشفى التعليمي، تتمثل في شروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة وفقا لإدارة المدرسة.

ماهي شروط التقديم لمدرسة تمريض المستشفى التعليمي؟

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- الحصول على 230 درجة فأكثر، ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول، حيث يتم اختيار الأعلى بالدرجات من المتقدمين، ويتم اختيار من25 لـ30 طالبا.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج ومراكزها والقرى التابعة لها، ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- تكون بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم أو من لديه الولاية التعليمية محدثة منذ أكثر من عامين وتتبع المحافظة.

- اجتياز اختبارات القدرات.

ما هي اختبارات القدرات للالتحاق بمدرسة التمريض؟

- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار لغة إنجليزية.

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، ولا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

- اجتياز كشف الهيئة.

- اجتياز الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض.

- اجتياز قوة الملاحظة.

- اجتياز اختبار اللباقة في الحديث.

- المظهر العام.

- قياس سرعة الاستجابة ورد الفعل.

- قياس مهارات التواصل.

- مراجعة المعلومات العامة.

- سلامة النطق.

- التناسق بين الطول والوزن.

- اجتياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة، ويشمل كشف نظر وكشف باطني واختبار مخدرات وكشف لياقة طبية للوظيفة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات.

- يحق للجنة الاختبارات إضافة ما تراه مناسبا من الاختبارات.

ما هي شروط قبول الطلاب بالمدرسة؟

لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولا بالمدرسة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وعند القبول يتم تقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة، ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، ويعد التقديم لاغيا حال مخالفة أي من المستندات للواقع، ولا يوجد استثناءات في القبول بالمدرسة.

ما هي أوراق التقديم للمدرسة؟

في حال اجتياز المتقدمين للاختبارات يتم تقديم عدة أوراق منها:

- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا عقب الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالب أو الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العملن وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- إقرار بعدم زواج الطالب أو الطالبة خلال الدراسة.

- إقرار بقبول النقل من مدرسة لأخرى طبقا لاحتياج المحافظة، حيث يتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.