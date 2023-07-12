مصاريف معهد تمريض الكهرباء 2023.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ يوم الخميس 20 يوليو الجاري، هو آخر موعد لتقديم طلبات القبول للدفعة الجديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية في معهد القمة للتمريض للعام الدراسي 2023-2024، وهو معهد فني بنظام الخمس سنوات.

وكشفت الشركة في بيان، أنّ معهد القمة للتمريض يهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات الشركة وخارجها، لافتة إلى أنّ المعهد يتخرج منه ممرضات مؤهلات علميًا وأخلاقيًا على أعلى مستوى.

شروط التقديم لمعهد القمة للتمريض

وحددت شركة الخدمات الطبية، عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات، وهي كالتالي:

- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- أنّ تكون الطالبة من محافظة القاهرة فقط.

- تكون حاصلة على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.

- أنّ تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على شهادة التعليم الأساسي.

- القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، على أنّ يجري التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصًا على مبدأ التوطين.

الاختبارات المقرر اجتيازها من المتقدمات

وتبلغ قيمة المصاريف الدراسية للمعهد 10000 جنيه، لكل صف دراسي، بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000.

وأكد البيان، ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: «الإملاء في اللغة العربية 7 درجات من 10- اللغة الإنجليزية 7 درجات من 10- الحاسب الآلي 7 درجات من 10 نظري وعملي»، الكشف الطبي ويتم بواسطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة، ويتضمن «كشف نظر- كشف باطني – اختبار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة»، كشف الهيئة «(الاختبار الشخصي واختبار القدرات)- الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن».