«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة تستعد لحجز موقع على خارطة السياحة العالمية

رصدت قناة «إكسترا نيوز» في تقرير لها، استعدادات مدينة العلمين الجديدة، لإطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة، خلال ساعات.

وأكد التقرير، أنه على مدار 44 يومًا، بداية من غد الخميس، تنطلق فعاليات المهرجان الترفيهية والفنية، حيث تستعد مدينة العلمين الجديدة لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

أبرز الفعاليات الفنية

وعن الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة، سلّط التقرير الضوء على أن المهرجان يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي بحفلات ضخمة، أبرزهم تامر حسني الذي يحيي حفلا يوم 21 يوليو الجاري.

وذكر التقرير، أن هناك أسماء عديدة أعلنت مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة، على رأسها راغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، والموسيقار الكبير عمر خيرت، وسيتم إعلان نجوم غناء عالميين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى عروض أزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

أعلى معايير دولية

يذكر، أن أحداثا وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة تقام بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.