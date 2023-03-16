باحثة بـ«المصري للفكر والدراسات»: «كتف في كتف» توحد الجهود وتضمن عدالة التوزيع

أكدت منى لطفي، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ مبادرة كتف في كتف هي الأكبر والأضخم من نوعها، حيث أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحةً: «بدأنا توزيع كراتين غذائية يومي 8 و9 مارس في 16 محافظة، ووزعنا بما يعادل 1.1 كرتونة، وكانت الأولوية للمحافظات الحدودية».

قاعدة بيانات ضخمة

وأضافت لطفي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «المبادرة حرصت على العدالة في التوزيع وفقا لقواعد البيانات التي سهلت وصول الخدمات لمستحقيها، حيث أنشأ التحالف في بداية عمله في شهر مارس 2022 قاعدة بيانات تضم 40 مليون مواطن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية المنتشرة في الأرض».

توحيد جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية

وتابعت باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «وحّدنا الجهود ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نقدم صورة متكاملة وقاعدة بيانات للمواطنين الأكثر استحقاقا، والمبادرة تحرص على عدالة التوزيع وهو ما ساعد عليه قاعدة البيانات، فقد جرى ضمان عدم تكرار الاماكن والأشخاص، ومن ثم، سيكون التوزيع بصورة عادلة ومنصفة».