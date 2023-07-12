مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها لـ10 آلاف مواطن بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة في البحر الأحمر، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها لحوالي 10 آلاف منتفع من الأهالي، منذ انطلاقها وحتى اليوم الأربعاء.

10 آلاف منتفع في البحر الأحمر

وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان صحفي، إن هناك ارتفاع في معدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد في الخامس من شهر يونيو.

آلية عملة مبادرة 100 يوم صحة

وكشف «العربي» عن آلية العمل في الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عامًا فيما فوق ويتم إدخال بياناته على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة استكمالا المبادرات الرئاسية 100‪ مليون صحة، والتي تسعى للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة مائة يوم.

وأضاف أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية.