 تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عن تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و646 شاحنة و580 سيارة، على متن 11 سفينة بأرصفة مواني الهيئة، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن حركة الواردات شملت 9 آلاف طن بضائع، و365 شاحنة، و548 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و281 شاحنة، و32 سيارة.

تداول 1250 طن بضائع في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن، هي أمل والقاهرة وبوسيدون إكسبريس، اليوم، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع، و145 شاحنة، ضمن رحلات مكوكية للسفينتين سينا وايلة، ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينتين «sea wave1» و«لوتس»، وعلى متن الأولى 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة، أما الثانية فعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكب.