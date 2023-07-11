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«سياحة النواب» تبحث مشكلات بعثة الحج السياحي في مشعري منى وعرفات

كتب:

محمد يوسف
02:47 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا اليوم، بشأن موسم الحج للعام 1444هـ.

وتناقش اللجنة المشكلات التي واجهت حجاج بعثة الحج السياحي بمخيمات حجاج السياحة بمشعري منى وعرفات، أثناء أدائهم فريضة الحج.

خطة وزارة السياحة

كما تبحث اللجنة خطة وزارة السياحة، والخطوات الجادة التي اتخذتها لضمان عدم تكرار تلك المشكلات، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عددًا من المسؤولين بوزارة السياحة والآثار.

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