السعودية تعلن بدء موسم العمرة الجديد.. خطوات استخراج تصريح عبر «نسك»

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن بدء موسم العمرة للعام الجاري، حيث يتطلب أداء المناسك استخراج تصاريح عبر تطبيقي «نُسك أو توكلنا»، وذلك للمواطنين أو المقيمين بالمملكة، بالإضافة إلى المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين فيها.

بدء موسم العمرة

وجاء إعلان بدء موسم العمرة بالمملكة، بعد نجاح الوزارة في تنظيم موسم الحج 1444، الذي يهدف لتمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لتحقيق لرؤية المملكة السعودية 2030.

بينما كشفت الوزارة عن موعد بدء موسم العمرة من خارج المملكة السعودية، وإصدار التأشيرات الالكترونية للعمرة، بداية من غرة محرم 1445 هــ، وذلك من منصة «نُسك» على الانترنت، حيث يجب تقديم طلب الكتروني أولا قبل السفر.

تطبيق «نُسك»

وبحسب تقرير نشر بوكالة الأنباء السعودية، فإن تطبيق «نُسُك» هو أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، لخدمة ضيوف الرحمن، ويمكنهم من خلاله إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الموعد المناسب للحاج، وحسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

خطوات إصدار تصريح عمرة من منصة نسك

ويمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة إصدار تصريح عمرة من تطبيق الحكومي نُسك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- تحميل التطبيق من متجر الهاتف، وهو متوفر بشكل مجاني سواء لهواتف الاندرويد أو الـIOS.

- تسجيل الدخول على التطبيق.

- من قائمة الخدمات قم باختيار خدمة «تصريح العمرة»

- حدد عدد الأفراد المراد الحجز لهم، ثم الضغط على أيقونة المتابعة.

- يجب عليك اختيار التاريخ والموعد المناسب الخاص بالعمرة

- أضف نقطة التجمع، ثم اختار استمرار

- أخيرًا اضغط فوق شراء خدمة الشحن المطلوبة لإصدار الترخيص.