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فلامنجو يبحث عن بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس البرازيل أمام باراناينسي

كتب:

حسن رمضان
02:55 ص | الخميس 13 يوليو 2023
مباراة سابقة لفلامنجو البرازيلي

مباراة سابقة لفلامنجو البرازيلي

يستضيف أتليتيكو باراناينسي، فجر اليوم الخميس، مواطنه فلامنجو، على ملعب أرينا دا بايكسادا، في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل.

وفاز فلامنجو، بنتيجة 2-1، على أتليتيكو باراناينسي في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل على ملعب ماراكانا، يوم 6 يوليو الجاري، أحرزهما بيدرو جيليريمي وبرونو هنريكي، فيما سجل هدف باراناينسي الوحيد أوجوستين كانوبيو.

 

تأجيل مباراة جريميو وباهيا بسبب الأمطار

وفي لقاء آخر، أجَّل حكم لقاء جريميو وباهيا، ساعة في إياب الدور ربع النهائى من بطولة كأس البرازيل على ملعب أرينا دو جريميو، باهيا، بسبب الأمطار التي هطلت على ملعب المباراة.

وبعد مدة التأجيل عاد الفريقان إلى أرض الملعب، وأطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق الشوط الأول.

وتعادل باهيا مع جريميو، إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب فونتي نوفا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل، يوم 5 يوليو الجاري، حيث أحرز لاعب باهيا، ايفيرالدو ستوم، الهدف، فيما سجل لويس إدواردو سواريس دا سيلفا، هدف التعادل لجريميو.

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