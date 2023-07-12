عاجل.. قرار مفاجئ من كولر بشأن نجوم الأهلي.. «التنفيذ بعد القمة»

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استقر على منح اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة القمة أمام الزمالك، والمقررة إقامتها غدا الخميس، والمؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.

كولر يستقر على إراحة 14 لاعبا بعد القمة حتى نهاية الموسم

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت» إن مارسيل كولر سيمنح من 12 إلى 14 لاعبًا في الفريق راحة من المباريات عقب مباراة الزمالك حتى نهاية المسابقة.

وأكد أن كولر استقر على منح اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة في المباريات بعد قمة الزمالك غدا، بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية، والمشاركة مع الأهلي محليًا وأفريقيا، بجانب المشاركة مع المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأختتم أن الراحة جاءت بعد حسم الأهلي لقب الدوري رقم 43 رسميًا، بعد خسارة فريق بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس، على ملعب «التتش»، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.