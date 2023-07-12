عاجل.. أوسوريو يعلن مفاجآت في قائمة الزمالك أمام الأهلي.. «استبعاد نجم الوسط»

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الأبيض لمباراة الأهلي، المقرر لها غدا الخميس، باستاد القاهرة الدولي، المؤجلة من الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت استبعاد دونجا.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد زيزو- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.