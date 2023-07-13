عمرو الفقي: نخطط لتنظيم مهرجان فني شتوي في العاصمة الإدارية الجديدة

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ الشركة المتحدة تنظم مهرجانا متكاملا ومتنوعا في العلمين الجديدة يضم الغناء والمسرح والباليه والألعاب الرياضية معربًا عن أمله في أن يخرج المهرجان بشكل لائق ليتم البناء عليه خلال الأعوام المقبلة، كاشفا عن تنظيم مهرجان فني شتوي في العاصمة الإدارية الجديدة.

المهرجان مقرر تنظيمه مرتين في العام

وأوضح الفقي خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة مع برنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية «cbc»، أن هذا المهرجان سيتم تنظيمه مرتين في العام، إحداها في العلمين الجديدة والثانية في القاهرة بنفس الإمكانات بهدف دعم الفن والثقافة، مشيرًا إلى أن المسرح المصري هو الرائد في الوطن العربي.

وشدد الفقي على ضرورة رجوع المسرح المصري بقوة وكذلك الحفلات الغنائية، لافتًا إلى مشاركة مطربين غير مصريين في المهرجان منهم راغب علامة وأليسا ونانسي عجرم.

وكشف الفقي أن المهرجان الشتوي المقبل سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة: «الشركة المتحدة تعمل حاليًا على التخطيط لتنظيم هذا المهرجان».