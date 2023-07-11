عمرو الفقي: نأمل في المساهمة للترويج لنهضة العلمين الجديدة العمرانية

أعرب عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته بما حققته الدولة من تطوير عمراني، وتنمية متكاملة في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: «نأمل في المساهمة للترويج لهذه النهضة العمرانية بما ينعكس على اقتصاد مصرنا العزيزة».

وقدّم «الفقي»، خلال مؤتمر إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، الشكر إلى وزيري الثقافة والشباب والرياضة؛ لحضورهما المؤتمر، كما لشكر أيضا كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية على المشاركة لرعاية المهرجان.

وتابع: «الشركات الراعية لم تحصل أي وقت في التفكير، والجميع كان متحمساً أكثر منا لفكرة المهرجان، وأشكر البنك الأهلي المصري، وسيتي إتش، وشركة وي، والبريد المصري، وشركة حديد عز».