عمرو الفقي: أنغام وراغب علامة من أبرز نجوم مهرجان العلمين.. ورسالتنا للعالم: «تعالوا زوروا مصر»

أعرب عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته البالغة إزاء انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذى يضم العديد من الأنشطة سواء فنية أو رياضية أو غيرهما من الأحداث المتنوعة.

المتحدة تعمل بكامل طاقتها وكوادرها على تنظيم مهرجان يليق باسم مصر

وقال عمرو الفقى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بكامل طاقتها وكوادرها على مهرجان العلمين منذ فترة، لأن هذا الشأن لا يخص الشركة فقط، وإنما يخص الدولة بأكملها، من منطلق رغبتهم فى عمل مهرجان يليق باسم مصر ومدينة العلمين الجديدة، بحسب قوله.

وأضاف: نستهدف الوصول بحجم زيارات السياح خلال فترة إقامة مهرجان العلمين إلى مليون شخص من داخل مصر وخارجها، وذلك بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والإسكان.

وأشار إلى وجود الكثير من الفعاليات من المقرر إقامتها فى المهرجان، ومنها عدد من الحفلات الغنائية التى سيحييها كبار المطربين من مصر والوطن العربى، متابعاً: هناك أيضاً مسرح العلمين الذى سيقدم عليه عدد من المسرحيات، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، والبطولة العربية للجودو، المقامة على هامش المهرجان، فضلاً عن عروض المظلات والطائرات التى ستجرى على مدار الـ45 يوماً.

وتابع حديثه قائلاً: ندرس خلال الفترة الحالية إقامة المهرجان فى الصيف والشتاء، وأن تكون هناك فعاليات بالقاهرة وبجميع المحافظات المصرية، ولكن تظل رسالتنا التى نسعى لتوصيلها من خلال المهرجان هى: «تعالوا زوروا العلمين، ومصر بلد الحضارة وبلد الثقافة».

الفقي: نتواصل مع منظمي الحفلات لنقها مباشرة عبر قنوات الشركة

وعن نقل الفعاليات عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال عمرو الفقى: «نتواصل مع منظمى الحفلات لنقل الحفلات مباشرة عبر قنوات الشركة، والتى سيكون من أبرز النجوم المشاركين فى المهرجان هذا العام: أنغام، نانسى عجرم، أحمد سعد، إليسا، راغب علامة، كارول سماحة، على الحجار، مدحت صالح».

ولفت إلى أن الشركة المتحدة تتعاون فى المهرجان مع مجموعة من الشركاء، وكلهم يعملون بتصميم وإرادة على ظهور الفعاليات بأحسن شكل ممكن، مؤكداً أن العلمين الجديدة ستعيد مجدداً الرونق والبريق لمصر، والمدينة جميلة وتضاهى أحسن المدن فى العالم وفى المنطقة المحيطة، موضحاً أنّ الفعاليات غير مركزة على منطقة واحدة، فهناك 3 مناطق منها منطقة «الأرينا»، ومنطقة «نورث مول»، كما جرى إقامة خيمتين؛ واحدة ستكون مسرحاً، والأخرى تستقبل حفلات تتسع لـ1500 شخص.