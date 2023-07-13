«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الأحياء للثانوية العامة عبر «تليجرام»

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة، والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023، يتتبع الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على تليجرام، والمزعوم أنّها لامتحان الأحياء الذي يؤديه طلاب شعبة علمي علوم والذي بدأ في التاسعة صباحا.

عمليات التعليم تحقق في تداول الأحياء

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأوراق المتداولة المزعومة للأحياء، سيتم ضبط الطالب المسؤول عن التصوير، والتحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر إثبات حالة بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب.

وكانت جروبات الغش عبر «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة امتحان الأحياء الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحا، ويستمر لمدة 3 ساعات حتى الثانية عشرة ظهرا.