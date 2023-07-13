منع استخدام الهواتف داخل لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، ولجنة الإدارة بقاعة الاجتماعات في ديوان إدارة مطروح التعليمية بمشاركة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات الخارجية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية والدكتور هشام جميعي رئيس لجنة إدارة مطروح التعليمية.

حسن سير العمل باللجان

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، خلال الاجتماع على الالتزام بالتعليمات وضوابط امتحانات الدور الثاني، وكذلك عدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث أنه يعد المسؤول وبشكل كامل عن حسن سير العمل باللجنة.

استلام مقار لجان امتحانات الدور الثاني

ووجه وكيل تعليم مطروح، رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان.

كما وجه وكيل تعليم مطروح رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل، بدءا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا، والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسئولية وتهيئة المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

منع الهواتف المحمولة داخل اللجان

وأكد وكيل الوزارة لرؤساء اللجان بضرورة منع استخدام كل المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أي أجهزة الكترونية نهائيا داخل اللجان، وحتى نهاية أعمال الامتحانات يوميا لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.