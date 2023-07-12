جدول امتحانات الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم.. «النقل والشهادة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة الفيوم لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق السبت 15 يوليو الجاري، وتنتهي 31 من نفس الشهر، حيث تبدأ امتحانات المرحلتين الابتدائي والإعدادية أولًا تليها امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة، وذلك للطلاب الراسبين في مادة أو اثنتين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة الفيوم لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية.

متى امتحانات الدور الثاني 2023

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ موعد امتحانات الدور الثاني 2023 يأتي كالتالي:

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 السادس الابتدائي.. تنطلق السبت 15 يوليو وتستمر حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر. موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل.. تنطلق 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر. موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي.. تنطلق يوم 24 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفيما يخص جدول امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل بالثانوية العامة فقد جاءت للصف الأول الثانوي كالتالي:

السبت 22 يوليو.. امتحان اللغة العربية، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 23 يوليو.. امتحان الفيزياء، يليه امتحان الجغرافيا.

الإثنين 24 يوليو.. امتحان الكيمياء، يليه امتحان التاريخ.

الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان الأحياء.

الأربعاء 26 يوليو 2023.. امتحان الرياضيات يليه امتحان الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

السبت 22 يوليو.. امتحان اللغة العربية، يليه امتحان الكيمياء لشعبة علمي، وامتحان الجغرافيا لشعبة أدبي.

الأحد 23 يوليو.. امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

الإثنين 24 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات لشعبة علمي، يليه امتحان التاريخ لشعبة أدبي.

الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان الفيزياء، يليه امتحان علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.

الأربعاء 26 يوليو .. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان الأحياء لشعبة علمي، وامتحان الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة الفيوم

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة الفيوم لصفوف النقل الإعدادية والابتدائية كالآتي:

جدول الصفين الأول والثاني الإعدادي «عام ورياضي»

السبت 15 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 16 يوليو: امتحان الجبر والإحصاء يليه امتحان التربية الدينية.

الإثنين 17 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان الهندسة، يليه امتحان التربية الفنية.

الأربعاء 19 يوليو: امتحان العلوم، يليه اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

السبت 22 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

الاثنين 24 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 26 يوليو: امتحان الهندسة لمدة ساعتان، يليه امتحان التربية الفنية.

السبت 29 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 30 يوليو: امتحان العلوم.

الإثنين 31 يوليو: امتحان الجبر والإحصاء، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

السبت 15 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 16 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية، ثم امتحان التربية الدينية.

الاثنين 17 يوليو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان الرياضيات.

الأربعاء 19 يوليو: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

السبت 15 يوليو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 16 يوليو.. امتحان مادة العلوم، ثم امتحان مادة المهارات المهنية.

الاثنين 17 يوليو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان مادة التربية الدينية.

الثلاثاء 18 يوليو.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية، امتحان تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 19 يوليو.. امتحان الرياضيات.