محافظ سوهاج يجري حركة تنقلات محدودة بالقيادات المحلية

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حركة تنقلات محدودة بين القيادات المحلية بمحافظة سوهاج، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للعمل، وتضمنت الحركة كلت من: هلال زكي السيد رئيس الوحدة المحلية لحي شرق بمدينة سوهاج بدرجة مدير عام للعمل كرئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتكليف علي لطفي حامد رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج.

حركة تنقلات محدودة بمحليات سوهاج

كما تضمن القرار تكليف علي محمد بهنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالعمل، رئيسا للوحدة المحلية لحي الكوثر.

حركة محليات سوهاج

وصدرت آخر حركة تنقلات شاملة في محافظة سوهاج منذ أكثر من 6 أشهر، وحركة تنقلات محدودة شملت نقل رئيس حي أخميم ورئيس حي جهينة منذ شهر.