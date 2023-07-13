«الأرصاد»: صيف 2023 يسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الهيئة أعلنت قبل بداية فصل الصيف، أنّ صيف عام 2023 سيسجل درجات الحرارة أعلى من معدلات بعض الدرجات المسجلة سابقا.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على فضائية «DMC»، أنّ شهر أغسطس سيشهد موجات ارتفاع في درجات الحرارة، وأنّ الموجة الحارة الحالية أول موجة صيفية خلال العام 2023: «طبيعي في يوليو تكون درجات الحرارة حول المعدلات، وفي أيام أخرى أعلى من المعدلات».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هي السبب الرئيسي للشعور بارتفاع درجات الحرارة.