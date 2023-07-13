عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة: «أجلوا مشاويركم»

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، لافتًا إلى أن الأجواء ستكون مشمسة طوال ساعات النهار.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون بداية الأسبوع المقبل

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون بداية الأسبوع المقبل، وستسجل درجات الحرارة 38 درجة في القاهرة الكبرى مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ما سيجعل درجة الحرارة المحسوسة أكثر من 40 درجة.

وأشار إلى أن أعلى درجات الحرارة سيتم تسجيلها على جنوب الصعيد وستصل لـ44 درجة وستكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

ولفت إلى أن السواحل الشمالية ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة ولكنها ستكون أقل من باقي مناطق الجمهورية وستصل على السواحل الشمالية لـ33 درجة وستصل درجة الحرارة المحسوسة لـ36 بسبب الرطوبة العالية.

تأجيل «المشاوير» غير المهمة لبعد فترة الظهيرة

ونصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتأجيل «المشاوير» غير المهمة لبعد فترة الظهيرة وأن من يضطر للنزول في هذه الأجواء الحارة يرتدي كاب أو يضع شمسية فوق رأسه، مع تناول الكثير من السوائل والمياه والبقاء في أماكن جيدة التهوية وأن وقت الذروة يكون من 12 لـ4 عصرًا.